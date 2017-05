China bracht spionnennetwerk CIA gevoelige slag toe

Tussen 2010 en 2012 zijn in China circa twintig CIA-informanten vermoord of opgesloten in de gevangenis. Dat meldt The New York Times op basis van gesprekken met voormalige CIA-medewerkers.

Eind 2010 begon volgens deze medewerkers de informatie uit China op te drogen en begin 2011 verdwenen er spionnen. Een van hen zou voor de ogen van zijn collega's zijn doodgeschoten op de binnenplaats van een overheidsgebouw. Dat was bedoeld als waarschuwing aan mogelijke andere CIA-informanten binnen de overheid.

Code

Met het elimineren van de spionnen werd de CIA een grote slag toegebracht. De informanten leverden uiterst waardevolle informatie en waren diep doorgedrongen in de Chinese overheid.

Hoe de Chinezen achter de identiteit van de spionnen kwamen is nooit duidelijk geworden. Een van de theorie├źn is dat ze de code hadden gekraakt die werd gebruikt om met de informanten te communiceren.

Nieuw netwerk

Een andere theorie is dat er een mol binnen de CIA aan het werk was. De CIA verdacht een medewerker in China, maar volgens de bronnen van The New York Times is er nooit voldoende bewijs gevonden dat deze persoon de Chinezen hielp.

Sinds 2013 is het informatielek gedicht en heeft de CIA weer een nieuw netwerk van informanten kunnen opbouwen.