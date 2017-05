Surinaamse oppositie betoogt tegen regering-Bouterse

Het Burgercollectief, geleid door Curtis Hofwijks en de Maisha Neus, was lange tijd niet overtuigd van deelname aan de politieke manifestatie. Zij waren het die het voortouw namen in de demonstraties tegen de regering. Maar hun namen worden door de politici op het podium niet genoemd. En het handjevol aanhangers van het Burgercollectief staat vandaag in schril contrast met de duizenden demonstranten in Grun Dyari.

"Nee, ik ben niet teleurgesteld", zegt Neus na de bijeenkomst. "Ten eerste kunnen wij geen bussen met aanhangers mobiliseren. Maar belangrijker: de bijeenkomst in Grun Dyari was in mijn ogen geen protestbijeenkomst. Het leek eerder een soort Family Cookout, overgoten met politieke propaganda. Dat is niet onze stijl. Wij willen toe naar nieuwe politieke beweging in Suriname; niet terug naar het oude."

Volgens Neus lijkt de tijd nog niet rijp voor de idee├źn van het Burgercollectief. Om die reden heeft ze besloten om voorlopig een stapje terug te doen. "Ik neem even pauze. Maar als de situatie nog slechter wordt en het Surinaamse volk mij nodig heeft, dan sta ik hier morgen weer."