Op de luchthaven LAX in Los Angeles zijn acht mensen gewond geraakt toen een taxiënd vliegtuig in botsing kwam met een servicevrachtwagen. Alle gewonden zaten in de vrachtwagen.

De Boeing 737 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico was kort daarvoor geland en raakte de vrachtwagen met zijn vleugel, waardoor het voertuig kantelde. Twee gewonden zijn er slecht aan toe.

Het vliegtuig kwam uit Mexico Stad en had 146 passagiers aan boord. Bij de botsing raakte de vleugel beschadigd.