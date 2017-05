Duizenden demonstreren in Madrid tegen premier Rajoy

In Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te betogen tegen premier Rajoy en de vergaande corruptie bij de Spaanse overheid.

De Spaanse premier Mariano Rajoy moet binnenkort voor de rechter verschijnen als getuige in een smeergeldaffaire. Het Nationale Hof heeft hem opgeroepen in een proces dat wordt gevoerd tegen verschillende leden van Rajoy's Partido Popular.

Motie van wantrouwen

De demonstratie was georganiseerd door de extreem-linkse partij Podemos. Die wil een motie van wantrouwen indienen tegen Rajoy en de regeringspartij Partido Popular. Podemos wil partijlid Pablo Iglesias naar voren schuiven als vervanger voor Rajoy. De motie van wantrouwen lijkt gedoemd te mislukken want nu toe heeft nog geen enkele andere partij gezegd de motie te zullen steunen.

De demonstratie onder de naam "we moeten ze eruit gooien" werd gehouden op de Puerta del Sol, een groot plein in het centrum van Madrid. Veel demonstranten hadden borden en spandoeken bij zich met 'genoeg' of 'corruptie'.