Titelhouder Canada in finale WK ijshockey tegen Zweden

De Canadese ijshockeyers hebben op de WK in Duitsland en Frankrijk de finale bereikt door Rusland in Keulen met 4-2 (0-0, 0-2, 4-0) te verslaan.

Rusland, recordkampioen met 27 titels, kwam in de tweede periode op een 2-0 voorsprong via Jevgeni Koeznetsov en Nikita Goessev. Titelhouder Canada wist het duel voor 16.469 toeschouwers in de derde periode om te draaien.

Mark Scheifele maakte de aansluitingstreffer en Nate MacKinnon zorgde vier minuten voor het eind voor de gelijkmaker. Ryan O'Reilly en Sean Couturier schoten vervolgens de 26-voudig wereldkampioen naar de finale.