Man aangehouden voor misbruik via webcam

Een 34-jarige man uit IJmuiden is aangehouden voor seksueel misbruik van een minderjarig Filipijns tienermeisje. Dat deed hij via een livestream met webcam.

Het tienermeisje maakt deel uit van een organisatie die livestreams met minderjarige meisjes aan mensen in westerse landen verkoopt. Dat gebeurt via Skype, Facebook en andere soorten sociale media. Een klant kan vaak vooraf bestellen wat hij wil zien. In sommige gevallen heeft de klant 'de regie' en kan aanwijzingen geven .

Huiszoeking

De IJmuidenaar zou al meerdere keren hebben betaald voor een sessie. Het OM doet al sinds half januari onderzoek naar de man. De man werd in zijn woning aangehouden en daar vond de politie diverse gegevensdragers. Die zijn in beslag genomen.