AZ wint voor tweede keer met 4-1 van FC Groningen

AZ was beter, maar kreeg voor rust wel de 1-1 om de oren: Bryan Linssen scoorde via doelman Tim Krul en de paal. AZ was ook na rust sterker. Doelman Padt redde bij een aantal Alkmaarse schoten, maar was, na gesuf van zijn verdediging, kansloos op een kopbal van Joris van Overeem.

Groningen had weinig meer in te brengen en de 4-1 zege na treffers van Stengs en Van Overeem was niet eens geflatteerd.

In de finale van de play-offs stuit AZ op FC Utrecht dat sc Heerenveen aan de kant zette.