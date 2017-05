Rugbyers Hilversum voor de derde keer op rij kampioen

De rugbyers van Hilversum hebben voor het derde jaar in successie en voor de negentiende keer in de geschiedenis de landstitel veroverd. Hilversum versloeg in de finale in Amsterdam 't Gooi. Na een 17-12 ruststand werd het 34-15.

Hilversum en 't Gooi waren als eerste en tweede geëindigd in de competitie en het krachtsverschil met de andere clubs was groot. In de finale was Hilversum duidelijk de bovenliggende partij.

Sep Visser maakte drie try's en Josh Gascoigne één (bij elkaar 20 punten). Marcus Holden scoorde de overige punten (conversies en penalty's). 't Gooi wist geen enkele try te maken; alle punten kwamen van de voet van Marc Mistou.