Ontplofte Mollema: dit zag ik niet aankomen

Hij moest dan ook al vroeg lossen bij de favorieten. "Ze gingen volle bak omhoog en toen was het beste van mij er al wel af. Ik kwam ook niet goed in een ritme. Dat is klote. Dit zag ik niet aankomen", aldus de man die zo sterk oogde de afgelopen dagen.

Flinke achterstand

De achterstand van Mollema op rozetruidrager Dumoulin bedraagt nu 4.32. De nieuwe nummer drie, Thibaut Pinot, heeft een voorsprong van 1.07 op Mollema.

Het podium is dus nog zeker niet uit zicht, al kwam het tijdverlies van vandaag hard aan bij Mollema, die vorig jaar in de Tour de France zijn tweede plaats verspeelde in een van de laatste etappes.

"Hoe ik dit verwerk? Nou, morgen is er weer een nieuwe dag." Het peloton vertrek dan vanuit Valdengo om 199 kilometer later Bergamo te bereiken. In de laatste veertig kilometer wachten drie beklimmingen.