Na 517 duels voor Bayern kan Lahm met pensioen

Philipp Lahm heeft zijn 517de en laatste wedstrijd voor Bayern München gespeeld. De 113-voudig Duits international stopt met profvoetbal. In het met 4-1 gewonnen duel met Freiburg nam Bayern op grootse wijze afscheid van het 33-jarige clubicoon.

Bij Bayern, al lang en breed kampioen van Duitsland, werd al weken toegeleefd naar de afscheidswedstrijd van Lahm, die wordt gezien als een van de grootste spelers die de club ooit heeft voortgebracht.

Voordat het eerste fluitsignaal geklonken had, stond het publiek in de Allianz Arena al op de banken en was er een staande ovatie voor Lahm. Het respect voor de aanvoerder was en is groot in Beieren.