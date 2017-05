Ministers oefenen: hoe bedwing je een gezondheidscrisis?

Op een tweedaagse bijeenkomst in Berlijn hebben ministers van de G20-landen geoefend met scenario's hoe ze het beste een grote uitbraak van een infectieziekte kunnen beteugelen. Er is ook gesproken over de aanpak van antibiotica-resistentie.

Staatssecretaris Van Rijn deed mee als plaatsvervanger van minister Schippers, die het druk heeft als informateur. "In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de internationale verspreiding van ebola en zika. En ergens in de toekomst zullen we met nieuwe uitbraken worden geconfronteerd." Van Rijn zegt dat de landen van de G20 een voorbeeldfunctie hebben. "We kunnen en moeten alles doen wat nodig is om steeds zo goed mogelijk voorbereid te zijn."

De oefening van dit weekend in Berlijn krijgt later een vervolg. Dan worden er vergelijkbare simulatie-oefeningen gehouden.