Tweede zege Groenewegen in Noorwegen, Weening blijft leider

De etappe werd gekleurd door een kopgroep met bescheiden namen als Adrian Kurek (CCC) en Dimitri Peyskens (WB Veranclassics), maar aan die vlucht kwam zo'n tien kilometer voor de streep een einde door het werk van Lotto-Jumbo.

Op 4,5 kilometer van de streep ging Tony Gallopin in de aanval, maar ook de Fransman was niet opgewassen tegen de sprintersploegen. In de massasprint was geen kruid gewassen tegen Groenewegen, die zijn derde zege van het seizoen boekte.

Weening blijft leider

De leiderstrui van Pieter Weening (Roompot-Nederlandse Loterij), die vrijdag de derde etappe won, kwam niet in gevaar al verloor hij wel een paar seconden op Edvald Boasson Hagen en Simon Gerrans.

De Noor en de Australiër hebben een achterstand van respectievelijk drie en vijf seconden op Weening. Zondag eindigt de Ronde van Noorwegen met een lastige rit van Moss naar Oslo.