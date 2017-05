Tiener Housheer gooit VOC met cruciale strafworp naar handbaltitel

VOC (kampioen in 2000, 2008, 2009, 2010) en Dalfsen (van 2011 tot en met 2016 kampioen) waren net als in het eerste duel enorm aan elkaar gewaagd in Amsterdam.

VOC had in de eigen Elzenhage de beste start (8-5), maar de titelverdediger kwam langszij en bij rust was het nog steeds gelijk (10-10).

17-jarige Housheer beslist kampioenschap

Na rust blonk VOC-keepster Martine Hoogewoud uit met enkele cruciale reddingen en bij de stand 20-17 leek VOC zeker van de titel.