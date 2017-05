22 doden bij gevechten in Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen christelijke en islamitische milities zeker 22 doden gevallen, onder wie 17 burgers. 36 mensen raakten gewond. Volgens de Verenigde Naties zijn zo'n 10.000 mensen op de vlucht geslagen.

De gevechten waren in de stad Bria, in het oosten van het land. Eerder kwamen zeker honderd mensen om het leven bij gevechten in de zuidelijke stad Bangassou.

Bij het hevige geweld waren vooral militante moslims betrokken van een coalitie die in 2013 president Francois Bozizé omver wierp. Die strijders zoeken geregeld de confrontatie met christelijke milities.