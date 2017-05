Voetballers mishandelen scheidsrechter

De kampioenswedstrijd tussen RKJVV 5 uit Den Bosch en Oirschot Vooruit 6 is vanmiddag uit de hand gelopen. Volgens ooggetuigen gingen spelers van de Bossche club de scheidsrechter te lijf nadat hij twee rode kaarten had uitgedeeld aan spelers van RKJVV. De tuchtcommissie van de KNVB onderzoekt de mishandeling.

De wedstrijd werd gespeeld bij VV Haarsteeg in Vlijmen. De trainer van Oirschot Vooruit zegt dat de situatie escaleerde na de twee rode kaarten. "De scheidsrechter kreeg meerdere spelers om zich heen. Dat kwam heel dreigend over. Omdat het bijna rust was, besloot de scheidsrechter tot een afkoelingsperiode", aldus de trainer tegen Omroep Brabant.

Dat besluit had niet het gewenste effect. "Toen de scheidsrechter van het veld liep, werd hij gevolgd door spelers en omstanders. Hij werd geschopt en geslagen. Ik schat door ongeveer acht man". De politie werd gealarmeerd.

KNVB

"De scheidsrechter maakt het goed, hij is wel geschrokken", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Dit gaat natuurlijk veel te ver. Wij gaan grondig uitzoeken wat er precies is gebeurd".

De trainer van RKJVV vindt dat het incident wordt opgeblazen. ,,Ik moet erkennen dat de scheidsrechter in zijn rug is geduwd door een speler, maar hij is zeker niet geslagen", zegt hij op de website van het Brabants Dagblad.

Voorzitter Gerard Pieters van RKJVV heeft excuses aangeboden aan de scheidsrechter. De wedstrijd is gestaakt.