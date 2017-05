Radio Caroline na halve eeuw piratenzender af

Door de komst van de commerciƫle radiozenders is de behoefte aan piratenzenders afgenomen. Maar dat de zender na zoveel jaar alsnog een legale frequentie krijgt, vindt De Zwart wel leuk. Al zal het nooit de charme van vroeger krijgen: "Het was volledig illegaal wat we deden. We werden stiekem naar het schip gebracht met kleine bootjes. En met slecht weer was er soms een week lang geen bevoorrading en leefden we op blikvoer."

Toch denkt De Zwart dat de uitzendingen via de ether niet lang stand zullen houden, om een praktische reden: "Het is een dure grap, uitzenden via de middengolf kost veel stroom. Om een heel gebied te coveren heb je heel wat honderden kilowatt nodig. Die stroomrekening gaat ze nekken."