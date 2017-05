Podcast: het beste uit het Oog

In de wekelijkse podcast met het beste uit Met het Oog op Morgen spreken Wilma Borgman en Max van Weezel met afzwaaiend minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen. Na zeven jaar ministerschap keert de VVD'er niet terug in een nieuw kabinet. In een openhartig gesprek vertelt ze over haar toekomstplannen, haar gebrek aan ijdelheid en welke PvdA-collega ze het meest gaat missen.