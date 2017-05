Bever bijt zwemster in de Lek

Een 52-jarige vrouw uit Culemborg is vrijdagavond gebeten door een bever. Dat gebeurde terwijl zij in de Lek aan het zwemmen was. De wond is in het ziekenhuis gehecht.

"Ik was zoals in de zomer bijna dagelijks bij zonsondergang aan het zwemmen en ineens voel ik een scherpe pijn in mijn been. Ik dacht eerst nog aan een vis. Maar ik zie tot mijn verbazing ineens een enorme bever van mij wegzwemmen. Ik voelde aan mijn been en daar zat een enorm gat", aldus Corinne Leopold bij Omroep Gelderland. Het ziekenhuispersoneel dat de wond behandelde had volgens haar nog nooit te maken gehad met een beverbeet.

Beverburcht

Beverkenner Willy de Koning uit Sittard zegt dat het hoogst zelden voorkomt dat bevers in het water mensen (of dieren) aanvallen. Hij vermoedt dat de bever zich bedreigd heeft gevoeld. Ook kan het zijn dat in de buurt van de zwemplek een beverburcht met jongen is. Het advies is - zeker in deze tijd van het jaar - bevers te mijden en niet te storen.

Agressief

Vilmar Dijkstra van de Zoogdierenvereniging stelt in een reactie, dat bevers van nature niet agressief zijn en dat dit dier geschrokken moet zijn van de zwemster. Hij spreekt over "een ongelukkige samenloop van omstandigheden".

Leopold zegt dat het nog wel even gaat duren voordat ze weer in de Lek durft te zwemmen.