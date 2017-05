Trump in Saudi-Arabië voor verzoening en wapendeal

Donald Trump is begonnen aan zijn allereerste officiële buitenlandreis als president van Amerika. Zijn eerste stop: niet Canada of Mexico, maar Saudi-Arabië.

Een bijzondere keuze, vindt Amerika-deskundige Willem Post. "De traditie is dat nieuwe presidenten als eerste een buurland bezoeken, dus dit vind ik hoogst opmerkelijk."

Het is geen geheim dat Trump eigenlijk helemaal niet van reizen houdt. "Hij slaapt veel liever in zijn eigen bed, maar we hebben te maken met een president die alles groots wil aanpakken, dus ook dit."

Vredesvorst Trump

Dat is ook precies het doel van de trip van Trump. Hij begint in Saudi-Arabië, reist daarna naar Israël en zet vervolgens nog voet aan land in Europa, te beginnen in Rome. "Hij wil een soort vredesvorst zijn en religies met elkaar verbinden. Daarom bezoekt hij nu in een keer de hoofdsteden van de drie grootste geloven."

In Saudi-Arabië zal het vandaag daarom ook over de islam gaan, zegt correspondent Sander van Hoorn. "En dan met name de strijd tegen de radicale islam, zoals Islamitische Staat en al-Qaida." De president ontmoet tijdens zijn eerste stop veel bondgenoten uit de internationale coalitie tegen IS.

Onder Obama stond de relatie tussen Amerika en het Midden-Oosten op scherp. Trump gaat voor de verzoening.

Inreisverbod

Vanavond geeft hij voor tientallen leiders uit verschillende moslimlanden een toespraak. "Daar verwacht hij zelf veel van", vertelt Van Hoorn. "Waarschijnlijk zal het gaan over hoe de islam zelf kan strijden tegen de radicale islam."

Het is nog maar de vraag of de landen de woorden van de Amerikaanse president zullen slikken. "Tijdens zijn campagne heeft hij er bijvoorbeeld voor gepleit om geen moslims het land meer binnen te laten. En denk bijvoorbeeld ook aan de pogingen tot een inreisverbod. Dat weet men nog wel."