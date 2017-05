Nieuwe 'Polman of Wester' presenteert zich in handbalfinale

De vraag is of Nusser, Housheer, Van Wetering en Ten Holte daarna inderdaad kunnen uitgroeien tot speelsters van het kaliber Estavana Polman, Nycke Groot, Yvette Broch of Tess Wester. Coach Nijdam durft het niet te zeggen.

"Het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Ze hebben het talent en de voorwaarden om heel ver te komen, zijn aanwezig. Het zijn alle vier kandidaten om in het grote Oranje te spelen."

"Dus in dat perspectief wel. Maar er komt zo veel meer bij kijken. Het is eigenlijk onmogelijk om daar een antwoord op te geven."