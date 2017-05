De wekdienst van 20 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Rotterdamse politie trok allochtone sollicitanten voor

De politie van Rotterdam heeft bij sollicitaties allochtonen voorgetrokken. Allochtone kandidaten kregen volgens het AD extra punten, waardoor ze eerder een baan bij het korps konden krijgen. Een woordvoerder van de Rotterdamse politie heeft tegenover het ANP bevestigd dat dit inderdaad is gebeurd. "Bij gelijke geschiktheid mag achteraf de voorkeur uitgaan naar een kandidaat die diversiteit meebrengt." Maar in Rotterdam zijn kwalificaties gegeven vanwege de achtergrond en dat had volgens het korps niet mogen gebeuren.

Surinaamse parlementariër: gratie Bouterse in ruil voor aftreden

Paul Somohardjo, de voorzitter van de Surinaamse oppositiepartij Pertjajah Luhur (PL), vindt dat president Bouterse gratie moet krijgen in ruil voor aftreden. Voor het Surinaamse staatshoofd dreigt een benarde situatie nu door de hoogste Surinaamse rechter is besloten dat het Decembermoordenproces doorgaat. Bouterse is hoofdverdachte in die zaak.