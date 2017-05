Oud-bisschop Hubertus Ernst (100) overleden

Oud-bisschop Hubertus Ernst is gisteravond op 100-jarige leeftijd overleden. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda en leidde een groot deel van die periode ook de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland.

Ernst ontving in 1941 de priesterwijding en klom via verscheidene kerkelijke functies in Noord-Brabant op tot bisschop. In zijn ambtstermijn kreeg hij onder meer te maken met ontkerkelijking. De kerk moest zich volgens hem kenmerken door maatschappelijk werk.

Ernst bood zijn ontslag aan toen hij 75 werd, maar bleef daarna nog twee jaar aan als 'apostolisch administrator'. Uiteindelijk is hij in Breda opgevolgd door Tiny Muskens.

'Wijze bisschop'

In de jaren 80 richtte Ernst een priesteropleiding in deeltijd op, voor mannen die op latere leeftijd priester willen worden. Het bisdom Breda noemt dat een van de grootste verdiensten van de "wijze bisschop" Ernst.