Succesfactor

Niet alleen de duur van een rage is lastig in te schatten, het is ook moeilijk te voorspellen welke producten bij kinderen aanslaan en welke niet. "Of iets een rage wordt, is gewoon niet te voorspellen", zegt trendwatcher Lieke Lamb. Wel zijn er bepaalde factoren die meespelen bij het succes van een stuk speelgoed. "Het zijn kanshebbers als ze goedkoop zijn, draagbaar en je moet er trucjes mee kunnen doen of het kunnen verzamelen zoals voetbalkaartjes."

Bij het succes van de fidget spinner - net als bij de loombandjes in 2014 - spelen volgens Lamb ook YouTube en andere sociale media een belangrijke rol. "Je hebt veel aanjagers die hun trucjes tonen in video's, maar je wilt ook zelf je kunstjes kunnen delen op Instagram of via Snapchat."