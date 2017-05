Dode vrouw in huis St. Willebrord, man opgepakt

De politie heeft gisteravond een dode vrouw gevonden in een huis in St. Willebrord in Noord-Brabant. De politie heeft een man opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat ze schoten hebben gehoord. De politie kan dat nog niet bevestigen.