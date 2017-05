Oud-FBI-baas Comey getuigt voor Senaatscommissie

Oud-FBI-directeur James Comey heeft toegezegd dat hij voor een Senaatscommissie zal getuigen naar aanleiding van zijn ontslag bij de FBI. President Trump ontsloeg Comey vorige week en sindsdien heeft Comey niet in het openbaar over zijn ontslag gesproken.

Volgens de voorzitters van de commissie wordt de zitting na 29 mei gehouden. De Republikeinse voorzitter van de commissie, Richard Burr, zegt dat hij hoopt dat er vragen zullen worden beantwoord over het plotselinge ontslag van Comey.

Gisteravond werd bekend dat president Trump Comey in een gesprek met de Russische minister Lavrov een mafketel heeft genoemd. Het ontslag van Comey zou de enorme druk op Trump hebben verlicht, zei hij in het gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken. The New York Times schrijft dat op basis van het gespreksverslag.

Trump erkende eerder dat hij Comey onder meer heeft ontslagen vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland.