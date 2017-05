Surinaamse parlementariër: gratie Bouterse in ruil voor aftreden

Paul Somohardjo, de voorzitter van de Surinaamse oppositiepartij Pertjajah Luhur (PL), vindt dat president Bouterse gratie moet krijgen in ruil voor aftreden. Voor het Surinaamse staatshoofd dreigt een benarde situatie nu door de hoogste Surinaamse rechter is besloten dat het Decembermoordenproces doorgaat. Bouterse is hoofdverdachte in die zaak.

Somohardjo, die met drie leden in het 51 koppen tellende parlement is vertegenwoordigd, zegt in de Times of Suriname dat het logisch is dat Bouterse aan de macht wil blijven om invloed uit te oefenen op het proces en de situatie in het land na een eventuele veroordeling. Maar met de angst voor een veroordeling houdt hij wel de hele Surinaamse bevolking in gijzeling, vindt de PL-leider.

Alleen Bouterse kan Bouterse gratie verlenen

Somohardjo vindt dat het huidige beleid van de regering-Bouterse het land aan de rand van de afgrond heeft gebracht en dat de president en zijn ministers moeten aftreden. Hij zegt dat zijn partij daarvoor een plan heeft klaarliggen.

Hoe serieus het plan van de PL-leider moet worden genomen, is onduidelijk. Volgens de Surinaamse grondwet is het niet aan het parlement om gratie te verlenen, maar aan het staatshoofd van het land. En hij kan dat pas doen na overleg met de rechter die de betreffende veroordeling heeft uitgesproken. Dat betekent in de praktijk dat de verdachte Bouterse alleen gratie kan krijgen van het staatshoofd Bouterse, en pas na overleg met de rechters die hem hebben veroordeeld.

'Onsmakelijk plan'

Hugo Essed, de advocaat van de nabestaanden van de Decembermoorden noemt het plan van Somohardjo onsmakelijk. In een reactie op persoonlijke titel zegt hij tegen de NOS dat gratie niet iets is wat je zomaar als ruilmiddel kunt gebruiken. "Even los van de vraag of het staatsrechtelijk kan, wordt gratie verleend aan iemand die schuld heeft bekend, spijt heeft betuigd en voorbeeldig gedrag heeft getoond tijdens zijn gevangenschap", zegt Essed.

"De hoofdverdachte van de Decembermoorden ontkent, betuigt geen spijt, weigert voor de rechters te verschijnen en werkt het proces tegen. Zo iemand verdient geen gratie. Somohardjo's voorstel is ingegeven door zijn wens naar nieuwe verkiezingen", zegt Essed. "Maar je mag recht niet ruilen ten faveure van een politiek doel."

Oppositieleider Chandrikapersad Santokhi van de grootste oppositiepartij VHP zegt het plan van zijn medeparlementariër niet te kennen. "Het gaat om een standpunt van PL en er is niet met de andere oppositiepartijen over gediscussieerd. Wij focussen nu op de demonstratie tegen de regering die zaterdag wordt gehouden", zegt Santokhi.