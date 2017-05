Belgische biercultuur eindelijk werelderfgoed

De Belgische biercultuur staat na jaren lobbyen eindelijk op de Unesco-werelderfgoedlijst. Het gaat niet om het bier, maar om de cultuur eromheen, omdat op de lijst alleen immateriële zaken staan.

De Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz zegt dat zonder bier het genot minder zou zijn, maar dat de biercultuur niet mag worden gereduceerd tot het bier. "Zonder bier geen biercultuur, maar Unesco wil natuurlijk dat bier de meerwaarde bewijst van het samenbrengen van mensen."

Het was volgens hem de vraag hoe de cultuur aan de VN-organisatie kon worden uitgelegd. "Voor ons is de biercultuur evident, maar je moet die ook kunnen uitleggen aan een Zuid-Koreaan of een Namibiër. Ik ben heel blij dat we daarin geslaagd zijn", zegt Gatz.

In 2014 had de Duitstalige gemeenschap in België om de erkenning gevraagd. Volgens de VRT was dat vooral een politieke truc om de zaak sneller te later verlopen. De Duitstaligen hadden namelijk als enige gemeenschap nog geen dossier ingediend bij Unesco.