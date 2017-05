Rotterdamse politie trok allochtone sollicitanten voor

De politie van Rotterdam heeft bij sollicitaties allochtonen voorgetrokken. Allochtone kandidaten kregen volgens het AD extra punten, waardoor ze eerder een baan bij het korps konden krijgen.

Een woordvoerster van de Rotterdamse politie heeft tegenover het ANP bevestigd dat dit inderdaad is gebeurd. "Bij gelijke geschiktheid mag achteraf de voorkeur uitgaan naar een kandidaat die diversiteit meebrengt", zegt de woordvoerster. Maar in Rotterdam zijn kwalificaties gegeven vanwege de achtergrond en dat had volgens het korps niet mogen gebeuren.

De korpsleiding gaat de regels nog een keer intern uitleggen.

Agentes met hoofddoekjes

Afgelopen week zei de Amsterdamse politiechef Aalbersberg dat hij graag een discussie wil over afschaffing van het hoofddoekverbod voor politieagentes. Die discussie is volgens hem goed, omdat zijn korps al langer op zoek is naar agenten met een andere achtergrond dan de Nederlandse.

"Diversiteit en kennis van alle culturen is voor ons essentieel om verbonden te blijven met alle burgers in Amsterdam", zei Aalbersberg.