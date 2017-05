Fransen fietsen naar Zundert om 'Van Gogh-kerk' te redden

De burgemeester bewondert de Franse fietsers. "Ik vond dat een welkomstwoord in het Frans wel het minste was wat ik kon doen", zegt ze tegen Omroep Brabant.

"We voelen ons vereerd dat we hier in Zundert mogen arriveren voor een heel interessant doel", zegt Veronique Le Clainche, een van de fietsers. Ze is wel een beetje moe. "We hebben tachtig kilometer per dag gefietst."

De gemeente heeft een rekeningnummer geopend waar mensen geld kunnen doneren. Het totaalbedrag wordt later overgemaakt naar de stad Auvers-sur-Oise, inclusief een compleet overzicht van alle donateurs.