Zwembad en huisjes op Texel ontruimd vanwege chloorlek

Op Texel is een zwembad ontruimd vanwege een lek in de technische ruimte van het zwembad. Het middel natriumhypochloriet is hierbij vrijgekomen. De Veiligheidsregio omschrijft dit middel als 'sterk bleekwater'. Zo'n veertig gasten van een vakantiepark zijn elders opgevangen. Niemand raakte gewond.

NH Nieuws schrijft dat het bad gelegen is op vakantiepark Landal Sluftervallei in De Cocksdorp. Een paar naastgelegen vakantiewoningen zijn ontruimd.

3000 liter

Het lek is nog altijd niet gedicht. "Dat komt doordat het gevaarlijk werk is", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "De brandweerlieden die aanwezig zijn hebben daar een speciale opleiding voor gedaan. Ook dragen ze gasdichte pakken." De brandweer denkt nog tot middernacht bezig te zijn.

Er is zo'n drieduizend liter van het middel weggelekt. Het is terechtgekomen in de technische ruimte en niet buiten het zwembad. De brandweer heeft al tweeduizend liter weggepompt. Hoe het lek kon ontstaan, is nog niet bekend.