FormatieVlog 8: 50Plus breekt met breekpunt en ruïnes bij de PvdA

Het is tijd voor een moment van reflectie, vindt informateur Edith Schippers. Ze ziet op dit moment geen combinatie van partijen waarmee verder kan worden gepraat over de vorming van een nieuw kabinet. Bij alle varianten die op tafel liggen, is er onvoldoende steun van één of meer partij. Schippers doet daarom een oproep aan alle partijen om eens goed na te denken welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien.

In het FormatieVlog, vandaag #8, peilen NOS-verslaggevers Vincent Rietbergen, Xander van der Wulp en Joost Vullings de bereidheid van de kleine partijen om deel te nemen aan een coalitie. Ook vragen zij de partijleiders van de kleine partijen breekpunten op te geven en eventuele blokkades op te heffen.

Tot hun verrassing geeft 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol moeiteloos zijn 'AOW terug naar 65'-breekpunt op.