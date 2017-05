Namen van 200 onhygiënische winkels openbaar gemaakt

De namen van ruim 200 winkels die onder verscherpt toezicht stonden vanwege slechte hygiëne en voedselveiligheid zijn gepubliceerd door RTL Nieuws. Dat had de lijst opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om bedrijven die tussen 2013 en juli 2016 extra in de gaten werden gehouden door de NVWA. Op de lijst staan winkels die in die periode meerdere boetes hebben gekregen, omdat er bijvoorbeeld ongedierte, uitwerpselen of salmonella-bacteriën waren aangetroffen door inspecteurs. Het is voor het eerst dat een dergelijk document naar buiten komt.