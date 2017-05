Vaker terrasweer door klimaatverandering

Door de opwarming van de aarde heeft Nederland er volgens het KNMI in de afgelopen 30 jaar gemiddeld tien zomerse dagen extra bijgekregen. Twee van die dagen vallen meestal in het voorjaar.

We spreken van een zomerdag als op het meetveld van het KNMI in De Bilt een temperatuur wordt gehaald van 25 graden of hoger. Dit jaar gebeurde dat voor het eerst op dinsdag 16 en woensdag 17 mei, met respectievelijk 26,2 en 28,4 graden.

Ook vorig jaar viel de eerste zomerse dag in mei, maar in 2013 moesten we wachten tot 6 juni. De vroegste zomerse dag sinds het begin van de metingen in de Bilt in 1901 was op 14 april 2007.