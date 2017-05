Vinex-clichés ontkracht: ruimte, leuke buren en buiten spelen

Toch valt er ook wat af te dingen op de Vinexwijk, zegt universitair docent Rauws. "De vraag blijft of mensen zich kunnen identificeren met zo'n wijk. Het is vaak veel van hetzelfde. Het is lastig om te zeggen: dit is mijn straat, of mijn buurt."

Hij zegt dat we grootschalige nieuwbouw nu anders proberen aan te pakken. "Tegenwoordig bieden we mensen meer keuzevrijheid, ze kunnen er meer hun eigen plek van maken." Volgens Rauws is het wel een prestatie dat de vinexwijken in zo veel woningbehoefte hebben voorzien. "Een echt product van Nederlandse planning."