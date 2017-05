De stemming van Vullings en Van Weezel: "Pechtold kan beter poot stijf houden"

In de podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel van NOS Met Het Oog Op Morgen bespreken Max en Joost de impasse waarin de formatie zich bevindt. Informateur Edith Schippers laste voor het weekend een "moment van reflectie" in. De grote vraag is of D66-leider Alexander Pechtold tot inkeer komt en toch met de ChristenUnie wil gaan praten. Van Weezel vindt dat onwaarschijnlijk. "Hij heeft er alle belang bij om zijn poot stijf te houden."

De weigerachtige houding van Pechtold is volgens Van Weezel goed te verklaren. "Ik denk dat hij een trauma heeft overgehouden aan het tweede kabinet-Balkenende, toen D66 in een vrij rechtse coalitie zat. Bij de verkiezingen van 2006 hield de partij drie zetels over, er waren zelfs peilingen waarin ze op nul stonden. Dat is Pechtolds grote angst."

Sterke Knieën

Van Weezel denkt dat Pechtold het voorbeeld van voormalig D66-leider Hans van Mierlo gaat volgen. "Die bleef in 1994 het hele jaar lang roepen: 'Paars is mijn enige optie'. Ik denk dat het in Pechtolds belang is om te blijven volhouden: 'Een kabinet met GroenLinks is mijn enige optie'. De vraag is of hij net zulke sterke knieën heeft als Van Mierlo."

Verder in deze aflevering van De Stemming van Vullings en Van Weezel een analyse van de strategie van informateur Edith Schippers om de partijen onder druk te zetten om het eerst eens te worden over migratie ("oerstom") en een column over de SP: #pakjekans.