Weiner gedaagd in sexting-zaak die leidde tot onderzoek naar Clinton

De Amerikaanse ex-politicus Anthony Weiner wordt aangeklaagd. De zaak draait om het sturen van pikante berichten aan een 15-jarig meisje vorig jaar. Hij zou haar ook gevraagd hebben om zich te ontkleden voor de camera. De kwestie speelde onbedoeld een grote rol in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.

De 52-jarige Weiner moet later vandaag voor de rechtbank in Manhattan verschijnen, om te horen waar hij precies van verdacht wordt. Hij heeft al gezegd schuld te bekennen. Volgens een anonieme FBI-functionaris zal de ex-politicus toegeven obsceen materiaal naar een minderjarige te hebben gestuurd. De maximale straf daarvoor is 10 jaar.

Brief

Weiner is een voormalig lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de Democraten. In 2011 moest hij aftreden toen naar buiten kwam dat hij pikante foto's naar verschillende vrouwen had gestuurd, onder andere eentje waarin een erectie in zijn onderbroek te zien was. Twee jaar later moest hij zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van New York staken na een nieuw schandaal.

Echt wereldwijde bekendheid kreeg hij tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Tijdens het onderzoek naar de contacten tussen Weiner en de 15-jarige nam de FBI een laptop in beslag. Daarop vonden onderzoekers mails van Hillary Clinton aan zijn vrouw, Huma Abedin.

Zij was een campagnemedewerkster en vertrouwelinge van Clinton. De ontdekking noopte toenmalig FBI-directeur James Comey naar eigen zeggen om elf dagen voor de presidentsverkiezingen een brief te sturen naar het Congres, waarin hij bekendmaakte dat het onderzoek naar het e-mailgebruik van presidentskandidaat Clinton was heropend.

Scheiding

Hillary Clinton zei na de verkiezingen meerdere malen dat die brief de belangrijkste oorzaak was voor haar verkiezingsnederlaag.

Huma Abedin vroeg na het zoveelste seksschandaal rond haar man in 2016 een scheiding aan.