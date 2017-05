Politie spant touw om wildcrossers te weren

De Brabantse politie gaat wildcrossers aanpakken met een fuik. Op de Strabrechtse Heide bij Heeze staan borden die crossen verbieden, maar motorrijders negeren het verbod. Zowel de natuur als wandelaars hebben er last van.

"We zetten een fuik voor ze op", zegt politiewoordvoerder Van Lieshout. Dat werkt als volgt. De politie spant een touw over de weg. Als de crosser vervolgens omdraait, wordt aan de andere kant van het pad een hek neergezet. Mocht hij van het pad af gaan om te vluchten, is daar een net gespannen. Zo kan hij uiteindelijk geen kant op en zal hij moeten stoppen. De crosser krijgt dan een proces-verbaal.

Convenant

Eerder moesten opsporingsambtenaren (zogenoemde boa's) het wildcrossen aanpakken. Ze probeerden dan de motorrijder staande te houden door te seinen. "Sommigen stoppen, maar er zijn er ook genoeg die doorrijden", legt de politiewoordvoerder uit.

De nieuwe aanpak van wildcrossen staat in het Groene Convenant. Dat is door Staatsbosbeheer, SSiB en de provincie ondertekend, schrijft Omroep Brabant.