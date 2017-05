'Assange wil politiek asiel in Frankrijk'

Het is onduidelijk hoe Assange naar Frankijk moet komen. Als hij de ambassade van Ecuador in Londen verlaat, wordt hij opgepakt. De Britten lieten hem vijf jaar geleden op borgtocht vrij. Assange vluchtte toen de ambassade binnen en vroeg asiel aan. Volgens een Brits persbureau is Ecuador nog steeds bereid hem dat te geven.

Als Assange de Ecuadoraanse ambassade verlaat, zullen de Amerikanen om zijn uitlevering vragen. De VS wil hem vervolgen voor het openbaar maken van duizenden geheime documenten over het Amerikaanse optreden in Irak.