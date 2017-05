Incassobureau slaat sympathiekere toon aan

"Wij helpen u herinneren aan een openstaand bedrag". Met dit soort zinnen gaat incassobureau Intrum Justitia mensen benaderen die rekeningen niet hebben betaald. Het incassobureau past zijn toon tegenover wanbetalers drastisch aan; het dreigen met dure gerechtelijke procedures wordt naar de achtergrond gedrongen.

De brieven krijgen een ander lettertype, dat volgens het incassobureau vriendelijker oogt. Er worden eenvoudigere woorden gebruikt en de brieven worden korter. Sociale incasso, zo noemt directeur Rick Terra het. Volgens hem is dat effectiever dan een dreigende toon.

"Het werkt veel beter - niet in de laatste plaats voor onze opdrachtgevers - om mensen te behoeden voor grote financiële problemen in plaats van ze achter de broek te zitten als het al mis gegaan is."