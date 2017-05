Misdaadmeter: ook in Tubbergen wordt wekelijks ingebroken

Tubbergen verdrong het Groningse Ten Boer van de eerste plaats op de lijst van veilige gemeenten. Toch moeten ook in Tubbergen de deuren op slot, want gemiddeld een keer per week werd er ingebroken.

De tien delicten die in het onderzoek zijn meegenomen zijn woninginbraak, inbraak in schuur of garage, auto-inbraak, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling.

In het onderzoek zijn gemeenten met minder dan 4000 inwoners (Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rozendaal) niet meegenomen.