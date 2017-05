Van den Broeck (34) zet na dit jaar punt achter carrière

Wielrenner Jurgen Van den Broeck zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Hij heeft steeds meer moeite om zich volledig op de sport te richten.

"Ik luister naar de signalen van mijn lichaam. Je kunt de wielersport alleen voor 100 procent bedrijven. Het valt me alsmaar zwaarder om dat te bereiken en ik heb er steeds meer moeite mee om er veel voor van huis te zijn", aldus de 34-jarige Belg, die bij Lotto-Jumbo nog een contract tot eind 2018 heeft.

Van den Broeck startte in zijn carrière in vijftien grote rondes. Vier keer wist hij de toptien te halen. In de Tour de France van 2010 werd hij derde en in de Tour van 2012 vierde.

Hij boekte in zijn loopbaan slechts twee overwinningen: een ritzege in de Dauphiné van 2011 en Belgisch kampioen tijdrijden in 2015.

De Belg reed sinds 2004 voor Discovery Channel, Lotto en Katusha.