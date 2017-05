Consumentenvertrouwen gedaald, uitgaven gestegen

Voor het eerst in bijna een jaar is het consumentenvertrouwen gedaald. Het vertrouwen daalde in mei 3 punten en kwam uit op 23, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel het oordeel van consumenten over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. Met 23 ligt het consumentenvertrouwen wel ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op +36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 op -41.

We hebben met zijn allen in maart wel iets meer uitgegeven dan in maart 2016, blijkt ook uit cijfers van het CBS: de consumentenuitgaven stegen met 1,6 procent. Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding, schoenen en spullen voor het huis. Ook werd meer geld besteed aan diensten als woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan een kapper of een restaurant.

Aan voedings- en genotmiddelen werd net zoveel uitgegeven als een jaar eerder. Verder hebben consumenten in maart minder besteed aan overige goederen. Er werd vooral minder uitgegeven aan gas.