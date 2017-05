Fotograaf Dana Lixenberg wint grote prijs

De Nederlandse fotografe Dana Lixenberg heeft in Londen de prestigieuze Deutsche Börse photography prize gewonnen voor haar serie Imperial Courts. Aan de prijs is een bedrag van 30.000 pond verbonden.

Lixenberg portretteerde gedurende meer dan twee decennia bewoners van een sociale huurwoningen-project in Los Angeles in Californië. Ze begon ermee na de rassenrellen in de stad van 1992. De meeste geportretteerden zijn arme Afro-Amerikanen.

De foto's van Lixenberg worden beschouwd als een contrast met de vaak eendimensionale foto's van gemeenschappen die last hebben van geweld door gewapende bendes.

In een commentaar op haar foto's zei Lixenberg in The Guardian dat de bewoners in eerste instantie argwanend stonden ten opzichte van haar. Ze dachten dat ze van de FBI was. Dat veranderde snel, aldus Lixenberg. "In de loop van de jaren ben ik deel van het meubilair geworden, de 'picture lady'.