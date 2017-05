Hellas Verona keert na een seizoen al terug in de Serie A. In de slotronde van de competitie speelde de club, die vorig seizoen als hekkensluiter eindigde in de Serie A, met 0-0 gelijk bij Cesena.

Hellas eindigde daardoor in de Serie B als tweede met hetzelfde aantal punten als Frosinone, dat het achter zich laat op basis van het onderling resultaat.

SPAL was vorige week al zeker van de titel in de Serie B, waardoor Societa Polisportiva Ars et Labor na 49 jaar terugkeert op het hoogste niveau.