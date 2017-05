NAC haalt remise weg bij Volendam

In de tweede ronde van de play-offs om een plaats in de eredivisie heeft FC Volendam thuis tegen NAC Breda met 2-2 gelijkgespeeld. De return is komende zondag.

NAC kwam na rust op voorsprong dankzij Thomas Agyepong, die bij de tweede paal via de grabbelende Hobie Verhulst binnenkopte. Via prachtige treffers van de invallers Daniël van Son en Nick Runderkamp, beiden op aangeven van Rihairo Meulens, boog Volendam de achterstand om.