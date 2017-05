Amerikaanse auto-eigenaren krijgen half miljard voor dodelijke airbags

De incidenten leidden tot de grootste terugroepactie in de geschiedenis van de VS. Van tientallen miljoenen auto's moesten de airbags worden vervangen. Bij de meeste auto's is dat nog niet gebeurd. De schikking is dan ook deels bedoeld om auto-eigenaren te motiveren hun auto naar de garage te brengen voor reparatie van de airbags.

Takata wist in 2000 al van defect

Begin dit jaar bekende Takata dat drie managers al in het jaar 2000 wisten dat hun airbags niet deugden, maar dat ze daar niets over zeiden om de verkoop niet in gevaar te brengen. De bekentenis was onderdeel van de schikking met Amerikaanse autoriteiten van 1 miljard dollar.

Auto's van de merken Ford, Nissan en Honda zijn ook uitgerust met gevaarlijke Takata-airbags. Die fabrikanten hebben nog geen schikking getroffen.