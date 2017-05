Braziliaanse president stapt niet op, maar er komt wel een onderzoek

De Braziliaanse president Michel Temer stapt niet op na de beschuldiging dat hij het betalen van zwijggeld goedgekeurd heeft. Dat zei hij in een toespraak die live op de Braziliaanse televisie werd uitgezonden.

Enkele uren voor de toespraak gaf het Hooggerechtshof groen licht voor een onderzoek naar de president. Temer kwam vandaag in de problemen door een opname van een gesprek dat hij had met de zakenman Joesley Batista. Die zou zelf corruptieverdachte zijn en in de aanloop naar het gesprek een deal hebben gesloten met justitie in ruil voor strafvermindering. Batista zou ermee ingestemd hebben met een microfoontje op pad te gaan.

Spin in het web

In de opname zou Batista volgens de Braziliaanse krant O Globo vertellen dat hij de voor corruptie veroordeelde politicus Eduardo Cunha al geruime tijd betaalt om zijn mond te houden. "Ga daar vooral mee door, ok?", zou Temers antwoord zijn geweest. Cunha wordt gezien als een spin in het web van corrupte Braziliaanse politici.

Eerder vandaag gaf Temer toe dat hij een ontmoeting had met Batista, maar hij ontkende dat hij heeft ingestemd met het betalen van zwijggeld.

Kansloos

Na de onthulling van de krant diende de oppositie een verzoek in om de president af te zetten. Die procedure lijkt kansloos, want Temer heeft een stevige meerderheid in het Congres.

In zijn toespraak vanavond ontkende Temer nogmaals de aantijgingen en zei hij dat hij niets te verbergen heeft. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van de president.

Een probleem

Volgens O Globo zou Temer zich niet alleen schuldig hebben gemaakt aan het goedkeuren van het betalen van zwijggeld. Batista zou de president ook om hulp gevraagd bij "een probleem". Temer verwees hem door naar een van zijn naaste adviseurs en die zou later zijn gefilmd door de politie toen hij een koffer met geld van Batista in ontvangst nam.