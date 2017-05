Oude fabriekshal uit Rotterdam krijgt nieuw leven in Goes

Een fabriekshal voor treinen uit Rotterdam krijgt een tweede leven als museum in Goes. De Stoomtrein Goes Borsele (SGB) heeft het gebouw uit 1916 gekocht.

De komende weken wordt de oude hal aan de Kleiweg in Rotterdam uit elkaar gehaald. De onderdelen worden daarna vervoerd naar Goes, waar het gebouw weer in elkaar wordt gezet.

Volgens Maykel Kastelijn van de SGB gaat het om een unieke operatie. "Voor zover ik weet is er nog nooit zo'n groot historisch gebouw in Nederland afgebroken en op een andere plaats herbouwd", vertelt hij aan Omroep Zeeland.

RET

De fabriekshal is in 1916 gebouwd door de toenmalige treinenfabrikant Alan. Het pand werd in 1950 verkocht aan de Rotterdamse vervoerder RET, die de hal als werkplaats gebruikte. De RET gaat een nieuwe werkplaats bouwen en daarom worden de oude gebouwen afgestoten.

De SGB was al vijftien jaar op zoek naar een gebouw dat gebruikt kan worden als museum voor de gerestaureerde treinen in Goes. De hal past precies op het terrein en kan voor een deel over het perron worden gebouwd zodat bezoekers bij slecht weer droog kunnen staan.

Hulp

De fabriekshal heeft rond de 250.000 euro gekost. De SGB heeft bij de aankoop hulp gekregen van het Mondriaanfonds. Het is de bedoeling dat het publiek over vier of vijf jaar gebruik kan maken van de fabriekshal.