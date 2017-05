Buma wil met Roemer praten over regeringsdeelname SP

CDA-leider Buma wil dat SP-leider Roemer aanschuift om te praten over een regering van VVD, CDA, D66 en SP. Dat heeft hij vanavond voorgesteld aan informateur Schippers. "De impasse moet worden doorbroken."

Buma reageert hiermee op de afwijzing door D66-leider Pechtold van de ChristenUnie. Die zei vanmiddag dat hij daar geen kans van slagen ziet, en dat hij wil praten met SP en PvdA.

"Mijn bedoeling is dat we partijen vinden die ergens ja tegen zeggen", zegt Buma. "De dag is voorbij dat partijen zeggen 'we willen niet' of 'we willen niet in die samenstelling'."

Grappen

Tegelijk wijst Buma het voorstel van Roemer af om een centrum-links kabinet te formeren zonder de VVD, onder leiding van het CDA met SP, D66, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

"Dat zes-partijen-kabinet bestaat alleen maar in het hoofd van Emile Roemer", zegt Buma. Gisteren tijdens het Kamerdebat over de mislukte formatie maakte hij ook al grappen over dit voorstel.

Roemer is net aangekomen bij Schippers om op de verschillende uitnodigingen te reageren. Hij zei het gesprek open in te gaan.

Tot nu toe zei hij steeds dat de SP niet met de VVD gaat regeren. "Ik ga niet een linkse bijwagen worden in een rechtse polonaise, daarvoor hebben mensen niet op de SP gestemd", zei Roemer gisteren.