Engie schikt voor kwart miljoen na dodelijk ongeluk gasplatform

Energiebedrijf Engie heeft met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen van 250.000 euro vanwege een ongeluk op een boorplatform in de Noordzee in 2013. Twee medewerkers kwamen daarbij om het leven.

Het ongeluk gebeurde toen medewerkers van een gasplatform van Engie (dat toen nog GDF Suez heette) luchtdruk zetten op een gaskoeler om te zoeken naar een vermoedelijk lek in de koeler. Het effect was dat een bundel buizen met grote kracht naar buiten werd geblazen.

Twee medewerkers overleefden het niet. Een derde raakte gewond en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Engie deed te weinig tegen risico's

Het Openbaar Ministerie verwijt Engie dat het niet genoeg deed om dit soort ongelukken te voorkomen. Het bedrijf had de risico's van het werk op het gasplatform niet genoeg in kaart gebracht. Ook was een van de werknemers niet opgeleid voor de testen die hij moest doen.

Engie heeft eerder al een schadevergoeding betaald aan de nabestaanden. Ook heeft het bedrijf maatregelen genomen die herhaling moeten voorkomen.